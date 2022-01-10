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Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах.
По словам источника, он был доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы пару дней назад.
В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.
При этом в пресс-службе партии сообщили, что Владимир Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.
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