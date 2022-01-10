Владимир Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии Политика

Фото: факультет политологии МГУ

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах.

По словам источника, он был доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы пару дней назад.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

При этом в пресс-службе партии сообщили, что Владимир Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.