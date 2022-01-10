Пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить бесплатную правовую поддержку в Нижегородской области Общество

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына 9 февраля подписала соглашение с региональным отделением "Ассоциации юристов России" о совместной реализации правозащитного проекта "Доступная юридическая защита и правовое просвещение". Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Как рассказали в аппарате УПЧ, проект направлен на оказание правозащитной помощи пенсионерам и инвалидам, а также на правовое просвещение учащихся старших классов в школах.

В рамках проекта планируется совместно реализовать комплекс разъяснительных, информационно-просветительских и правозащитных мероприятий - то есть оказывать бесплатную юридическую помощь и правовое просвещение на территории Краснобаковского, Ковернинского, Сокольского, Арзамасского районов, в Нижнем Новгороде, а также в Чкаловске и Арзамасе.

Волонтёры пройдут обучение на базе юрфака ННГУ им. Н.И. Лобачевского. На первом этапе в команде волонтёров будут работать студенты, которые после обучения смогут как консультировать пенсионеров и инвалидов, так и проводить правовые беседы со школьниками.

Ещё одним направлением проекта станет правовой патронат - ведение юридического дела юристом-тренером проекта.

По словам Оксаны Кислицыной, за год бесплатную правовую поддержку планируется оказать как минимум 1 000 нижегородских пенсионеров или инвалидов.

"Главное, чтобы люди знали, куда обращаться за квалифицированной помощью", - подчеркнула Уполномоченный по правам человека.

Жители Нижегородской области могут обращаться за консультациями по телефонам: 8 (831) 433-38-99, 8 (831) 430-15-88.

Ранее сообщалось, что 10 февраля с 10:00 до 17:00 на площадке региональной общественной приемной партии "Единая Россия" состоится день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.