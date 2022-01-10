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Экономика

Белоруссия лидирует по объёму товарооборота с Нижегородской областью по итогам 2021 года

09 февраля 2022 17:12  [94] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Белоруссия стала лидером по объёму товарооборота с Нижегородской областью по итогам 2021 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно данным Приволжского таможенного управления (ПТУ), товарооборот с Белоруссией за прошедший год вырос на 47,5% и достиг $1,129 млрд.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородскую область с Белоруссией связывают давние партнёрские отношения, а по итогам прошлого года республика по товарообороту среди 145 стран-контрагентов заняла первое место.

По словам главы региона, многие нижегородские промпредприятия заинтересованы в организации поставок своей продукции в Белоруссию. Примерно 600 нижегородских компаний поставляют свою продукцию в это государство.

При этом, экспорт Нижегородской области в Белоруссию увеличился на 51,9% и составил $870,5 млн, а импорт вырос на 34,5% и достиг $258,9 млн.

Положительное сальдо торгового баланса, по данным ПТУ, составляет $611,6 млн.

Глеб Никитин также добавил, что активнее всего с белорусскими партнёрами сотрудничают нижегородские предприятия по выпуску автокомпонентов. Также в последнее время увеличился экспорт изделий из каучука, резины и древесины.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области рассказали, что на протяжении 2021 года активно развивалось и культурно-образовательное сотрудничество с Белоруссией: создана совместная рабочая группа в сфере образования и науки, реализованы программы студенческих обменов.

Напомним, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области составил $9,83 млрд. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это на 25,5% больше, чем в 2020 году.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Экспорт
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