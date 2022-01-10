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Общественное пространство на площади Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроено к июлю 2022 года. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно информации, победителем конкурса на проведение работ стало ООО "Автодорстрой". Подрядчик займется демонтажем старых деревьев и растений, после чего высадит различные виды кустарника, а также обустроит цветники и газоны. Кроме того, будет осуществлена закупка и установка малых архитектурных форм.
Стоимость работ составляет 21,8 млн рублей. Денежные средства будут выделены из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Завершить благоустройство сквера планируется к июлю 2022 года.
Ранее сообщалось, что более 1 000 территорий было благоустроено в Нижегородской области за три года по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Также напомним, что в 2022 году в Нижнем Новгороде на улице Марата появится сквер с видом на Оку.
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