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Общество

Общественное пространство на площади Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроено к июлю 2022 года

09 февраля 2022 18:00  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественное пространство на площади Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроено к июлю 2022 года. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, победителем конкурса на проведение работ стало ООО "Автодорстрой". Подрядчик займется демонтажем старых деревьев и растений, после чего высадит различные виды кустарника, а также обустроит цветники и газоны. Кроме того, будет осуществлена закупка и установка малых архитектурных форм.

Стоимость работ составляет 21,8 млн рублей. Денежные средства будут выделены из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Завершить благоустройство сквера планируется к июлю 2022 года.

Ранее сообщалось, что более 1 000 территорий было благоустроено в Нижегородской области за три года по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Также напомним, что в 2022 году в Нижнем Новгороде на улице Марата появится сквер с видом на Оку.

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Теги:
Благоустройство Сквер
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