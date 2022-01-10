Определен подрядчик для благоустройства сквера на ул. Марата в Нижнем Новгороде

Проект сквера
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Определен подрядчик для благоустройства сквера на ул. Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, обустройством сквера займется ООО "Автодорстрой". Стоимость проекта оценивается в 36, 1 млн рублей.
Напомним, что проект благоустройства общественной территории включает в себя прогулочную зону для тихого отдыха с лавочками, шезлонгами и навесами от солнца, а также велодорожку, детскую площадку и фотозону со скульптурными композициями. Концепцию сквера разработали в МБУ "Нижегородгражданпроект" с учётом мнений жителей и особенностями проектируемой территории.
Ранее сообщалось, что сквер с видом на Оку появится на улице Марата в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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