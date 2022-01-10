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Общество

Определен подрядчик для благоустройства сквера на ул. Марата в Нижнем Новгороде

07 февраля 2022 13:24  [25] Общество
Проект сквера

Проект сквера

Фото: МБУ "Нижегородгражданпроект"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Определен подрядчик для благоустройства сквера на ул. Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, обустройством сквера займется ООО "Автодорстрой". Стоимость проекта оценивается в 36, 1 млн рублей.

Напомним, что проект благоустройства общественной территории включает в себя прогулочную зону для тихого отдыха с лавочками, шезлонгами и навесами от солнца, а также велодорожку, детскую площадку и фотозону со скульптурными композициями. Концепцию сквера разработали в МБУ "Нижегородгражданпроект" с учётом мнений жителей и особенностями проектируемой территории.

Ранее сообщалось, что сквер с видом на Оку появится на улице Марата в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
Благоустройство
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