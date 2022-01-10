Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2022 09:47  [47] Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию
10 февраля 2022 09:18  [75] Глеб Никитин: "Российские дипломаты всегда находятся на передовой, защищая национальные интересы"
09 февраля 2022 18:43  [375] Жильцам восьми квартир в доме на проспекте Ленина разрешили вернуться домой
09 февраля 2022 18:00  [364] Общественное пространство на площади Жукова в Нижнем Новгороде будет благоустроено к июлю 2022 года
09 февраля 2022 17:50  [505] Пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить бесплатную правовую поддержку в Нижегородской области
09 февраля 2022 17:25  [477] Глеб Никитин объяснил отсутствие дистанционного обучения во всех нижегородских школах
09 февраля 2022 16:42  [417] Психологическая клиника открылась при Университете Лобачевского
09 февраля 2022 16:20  [415] Главы регионов РФ теперь могут сами приостанавливать плановую амбулаторную помощь
09 февраля 2022 15:48  [420] Соломон Апоян: "Возможность дистанционного осмотра облегчает общение между пациентами и врачами"
09 февраля 2022 15:34  [384] Кандидатов на премию в сфере охраны окружающей среды выбирают в Нижегородской области
Общество

Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию

10 февраля 2022 09:47  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что подать заявку на участие в программе догазификации можно с помощью единого портала единого оператора газификации или на официальном сайте ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"Проект был начат по решению президента страны Владимира Путина весной прошлого года и уже находится в активной стадии реализации. До 2 200 домовладений газ был бесплатно доведен еще в 2021 году. Интерес и у жителей, и у местных властей очень большой. Перед нами стоит задача, чтобы подвести газ к своему дому могли все желающие", - сказал Глеб Никитин.

Заявки на догазификацию приходят со всего региона. Так, жители Городецкого района Нижегородской области подали 357 заявок, 130 из которых уже одобрено. Как пояснил заместитель главы администрации Городецкого района Евгений Маслов, для газификации непосредственно своего домовладения заявителю нужно выполнить технические условия, обратиться в специализированную организацию, которая подготовит проект для отдельного домовладения, приобрести и установить домовое газовое оборудование.

Ранее сообщалось, что более 230 млн рублей направят на программу догазификации Нижегородской области в этом году. Правительство региона со своей стороны предусматривает поддержку малоимущим семьям в размере от 40 до 120 тысяч рублей на одно домовладение.

Напомним, в декабре прошлого года были газифицированы село Ильино-Заборское в городском округе Семёновский и деревня Юловка Дальнеконстантиновского муниципального района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газопровод Газоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph