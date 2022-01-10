Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жители Нижегородской области направили более 14 500 заявок на догазификацию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что подать заявку на участие в программе догазификации можно с помощью единого портала единого оператора газификации или на официальном сайте ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

"Проект был начат по решению президента страны Владимира Путина весной прошлого года и уже находится в активной стадии реализации. До 2 200 домовладений газ был бесплатно доведен еще в 2021 году. Интерес и у жителей, и у местных властей очень большой. Перед нами стоит задача, чтобы подвести газ к своему дому могли все желающие", - сказал Глеб Никитин.

Заявки на догазификацию приходят со всего региона. Так, жители Городецкого района Нижегородской области подали 357 заявок, 130 из которых уже одобрено. Как пояснил заместитель главы администрации Городецкого района Евгений Маслов, для газификации непосредственно своего домовладения заявителю нужно выполнить технические условия, обратиться в специализированную организацию, которая подготовит проект для отдельного домовладения, приобрести и установить домовое газовое оборудование.

Ранее сообщалось, что более 230 млн рублей направят на программу догазификации Нижегородской области в этом году. Правительство региона со своей стороны предусматривает поддержку малоимущим семьям в размере от 40 до 120 тысяч рублей на одно домовладение.

Напомним, в декабре прошлого года были газифицированы село Ильино-Заборское в городском округе Семёновский и деревня Юловка Дальнеконстантиновского муниципального района.