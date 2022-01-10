Более 230 млн рублей направят на программу догазификации Нижегородской области в этом году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 230 млн рублей направят на программу догазификации Нижегородской области в этом году. Об этом сообщил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов в ходе заседания 20 января.

По его словам, на данный момент заявки на догазификацию подали 13 тысяч домовладений, при этом потребность в догазификации есть у 27,2 тысяч домовладений региона. В настоящее время еще продолжается работа по сбору заявок на данную программу.

Правительство региона со своей стороны предусматривает поддержку малоимущим семьям в размере от 40 до 120 тысяч рублей на одно домовладение.

Представители министерства ЖКХ, присутствовавшие на заседании комитета, отметили, что низкие темпы подключения к газу связаны с необходимостью подготовки пакета документов, которые подтверждают право собственности на дом и земельный участок.

Ранее сообщалось, что первый участок газопровода до посёлка Пыра построен в Нижегородской области. Работы будут продолжены с началом строительного сезона. Магистраль общей протяжённостью 7 км до насёленного пункта планируется завершить в первом полугодии 2022 года.

Напомним, в декабре прошлого года были газифицированы село Ильино-Заборское в городском округе Семёновский и деревня Юловка Дальнеконстантиновского муниципального района.