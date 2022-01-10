Нижегородская тяжелоатлетка Анастасия Романова завоевала "серебро" Кубка России Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская тяжелоатлетка Анастасия Романова, выступающая в весовой категории до 71 кг, стала серебряным призёром Кубка России. Об этом рассказали в Минспорта Нижегородской области.

Соревнования по тяжёлой атлетике для мужчин и женщин проходили в Орле, в них приняли участие более 150 спортсменов со всей страны.

Уроженка Дзержинска Анастасия Романова представляет региональный Центр спортивной подготовки. Девушка является двукратной чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года, мастером спорта России международного класса.

В программе турнира по традиции два упражнения: рывок и толчок, а победителей определяли по сумме двоеборья.

Анастасия в рывке подняла 104 кг, в толчке 115 кг, в сумме - 219 кг. Эти результаты обеспечили ей второе место в своей весовой категории.

Отмечается, что лучшие спортсмены по итогам Первенства будут представлять Россию на международных турнирах.

Напомним, воспитанница дзержинской спортивной школы "Химик" Мадина Келехсаева завоевала золотую медаль Первенстве мира по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в весовой категории до 76 кг.