Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
10 февраля 2022 13:05  [101] Нижегородская тяжелоатлетка Анастасия Романова завоевала "серебро" Кубка России
08 февраля 2022 15:52  [584] Единый муниципальный центр спортивных объектов и "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде
07 февраля 2022 18:18  [576] Нижегородские спортсменки завоевали золотые награды на международных соревнованиях по настольному теннису
07 февраля 2022 11:58  [528] Две спортсменки нижегородского ХК "СКИФ" сдали положительный тест на коронавирус на Олимпиаде
07 февраля 2022 10:15  [479] ФК "НН" уступил самарским "Крыльям советов"
06 февраля 2022 14:05  [1266] Россияне завоевали золото и серебро в скиатлоне на Олимпиаде-2022
04 февраля 2022 16:23  [830] Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Нижнем Новгороде 5 февраля
04 февраля 2022 10:16  [702] Нападающий нижегородского "СКИФа" Ландыш Фаляхова присоединилась к сборной России на Олимпиаде-2022
03 февраля 2022 18:01  [809] ХК "Торпедо" и детская спортивная школа "Мотор" заключили договор о сотрудничестве
03 февраля 2022 15:49  [758] Глеб Никитин: "Поддержка нижегородцев очень важна для олимпийцев"
Спорт

Нижегородская тяжелоатлетка Анастасия Романова завоевала "серебро" Кубка России

10 февраля 2022 13:05  [101] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская тяжелоатлетка Анастасия Романова, выступающая в весовой категории до 71 кг, стала серебряным призёром Кубка России. Об этом рассказали в Минспорта Нижегородской области.

Соревнования по тяжёлой атлетике для мужчин и женщин проходили в Орле, в них приняли участие более 150 спортсменов со всей страны.

Уроженка Дзержинска Анастасия Романова представляет региональный Центр спортивной подготовки. Девушка является двукратной чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года, мастером спорта России международного класса.

В программе турнира по традиции два упражнения: рывок и толчок, а победителей определяли по сумме двоеборья.

Анастасия в рывке подняла 104 кг, в толчке 115 кг, в сумме - 219 кг. Эти результаты обеспечили ей второе место в своей весовой категории.

Отмечается, что лучшие спортсмены по итогам Первенства будут представлять Россию на международных турнирах.

Напомним, воспитанница дзержинской спортивной школы "Химик" Мадина Келехсаева завоевала золотую медаль Первенстве мира по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в весовой категории до 76 кг.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медали Спорт Тяжелая атлетика
Поделиться:
Новости по теме
12 октября 2021 16:38  [2137] Спортсменка из Дзержинска одержала победу на первенстве мира по тяжёлой атлетике
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph