Мужчина подозревается в убийстве бывшей жены из охотничьего ружья в Вачском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина подозревается в убийстве бывшей жены из охотничьего ружья в Вачском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 февраля в пос. Новоселки Вачского района Нижегородской области в ходе ссоры 50-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в бывшую супругу. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции обнаружили машину злоумышленника в р.п. Вача, сам подозреваемый попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в реанимации.

Как установили следователи, бывшие супруги находились в длительной ссоре, в том числе и из-за алиментов, которые подозреваемый должен был выплачивать на несовершеннолетнего ребенка.

Также было установлено, что подозреваемый владел оружием нелегально.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ее брата.