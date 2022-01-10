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Мужчина подозревается в убийстве бывшей жены из охотничьего ружья в Вачском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 9 февраля в пос. Новоселки Вачского района Нижегородской области в ходе ссоры 50-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в бывшую супругу. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.
Сотрудники полиции обнаружили машину злоумышленника в р.п. Вача, сам подозреваемый попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в реанимации.
Как установили следователи, бывшие супруги находились в длительной ссоре, в том числе и из-за алиментов, которые подозреваемый должен был выплачивать на несовершеннолетнего ребенка.
Также было установлено, что подозреваемый владел оружием нелегально.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ее брата.
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