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Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
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Политика

Александр Курдюмов опроверг склоки внутри ЛДПР из-за болезни Владимира Жириновского

10 февраля 2022 13:53  [112] Политика
Александр Курдюмов

Александр Курдюмов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Член Центральной избирательной комиссии РФ с правом решающего голоса Александр Курдюмов (ЛДПР) опроверг склоки внутри ЛДПР из-за болезни Владимира Жириновского.

Как заявил Александр Курдюмов в интервью НИА "Нижний Новгород", "в партии нет никаких склок, а то, что пишут авторы анонимных телеграмм-каналов - полная чушь и откровенная ложь".

"Не стоит драматизировать ситуацию с госпитализацией Владимира Жириновского", - добавил политик, отметив при этом, что "лидер партии находится в нормальной спортивной форме, сделал несколько прививок от новой коронавирусной инфекции и находится под наблюдением опытнейших врачей".

"Нет никаких сомнений, что Владимир Вольфович справится с недугом и выздоровеет. Сейчас наблюдается стабилизация ситуации. В ЛДПР уверены, что в ближайшее время лидер партии приступит к своим обязанностям", - подчеркнул в заключение Александр Курдюмов.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Теги:
ЛДПР партии
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