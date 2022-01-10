Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, 6 участков дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в 2022 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

По словам Юрия Шалабаева, общая протяженность отремонтированных дорог составит более 8,4 км.

Мэр подчеркнул, что нацпроект позволит обеспечить комфортный и удобный проезд пациентов к больницам и поликлиникам, сэкономить время, что может спасти чью-то жизнь.

Список улиц, ведущих к больницам, которые будут отремонтированы в 2022 году:

- дорога на пр.Ильича от пр.Ленина до ул.Красноуральской, ведущая к инфекционной клинической больнице № 23

- ул.Волочильная от ул.Премудрова до ул.Дружбы, где расположен противотуберкулезный диспансер Канавинского района

- участок ул.Ульянова от ул.Нестерова до ул.Трудовой, рядом с которым находятся поликлиника № 21, городская больница № 5 и НИИ гигиены и профпатологии

- Нижневолжская набережная от оси Канавинского моста до Казанского съезда, что позволит обеспечить нормальный проезд к больнице №3 и НИИТО

-ул.Юбилейная от ул.Ванеева до Кладбищенского проезда, где находится противотуберкулезный диспансер,

- участок ул.Гаугеля от пр.Кораблестроителей до ул.Светлоярской, где расположена поликлиника № 15 Сормовского района.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области планируется отремонтировать более 700 км дорог.