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Общество

Контракт с подрядчиком строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" расторгнут

10 февраля 2022 16:56  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Контракт с подрядчиком строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" расторгнут. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы в Instagram.

Согласно информации, подрядчик неоднократно нарушал график работ. Контракт с ним был расторгнут 1 февраля.

По словам представителей регионального правительства, в настоящее время администрацией Нижнего Новгорода организована процедура проведения торгов с последующим заключением муниципального контракта на достройку объекта.

Напомним, что о строительстве образовательного учреждения на 1225 учеников по программе стимулирования жилищного строительства было объявлено  в декабре 2020 года

Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Новая Кузнечиха" готова на 11%.

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Теги:
Строительство Школы
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