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Общество

Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1225 мест готова на 11%

07 декабря 2021 16:10  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1225 мест на сегодняшний день готова на 11%. Об этом сообщила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 7 декабря.

Контракт на строительство школы был заключен МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" с ООО "Ирмаст-холдинг" 14 декабря 2020 года. Цена контракта - 727,03 млн рублей. Срок выполнения работ - до 14 октября 2022 года.

Напомним, образовательное учреждение строится по программе стимулирования жилищного строительства. 

Ранее сообщалось, что возведение пристроев к школам №117 и 168 идет без отставаний.

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Теги:
Строительство Школы
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