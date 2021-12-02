Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1225 мест готова на 11% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" на 1225 мест на сегодняшний день готова на 11%. Об этом сообщила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 7 декабря.

Контракт на строительство школы был заключен МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" с ООО "Ирмаст-холдинг" 14 декабря 2020 года. Цена контракта - 727,03 млн рублей. Срок выполнения работ - до 14 октября 2022 года.

Напомним, образовательное учреждение строится по программе стимулирования жилищного строительства.

Ранее сообщалось, что возведение пристроев к школам №117 и 168 идет без отставаний.