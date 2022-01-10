ГЖИ Нижегородской области провела более 17 тысяч проверок дворов и крыш с начала года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГЖИ Нижегородской области провела более 17 тысяч проверок дворов и крыш с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, с начала года было проверено более 17 тысяч дворовых территорий и крыш многоквартирных домов. По результатам обследований выявлено почти 4000 нарушений и возбуждено 243 административных дела.

Так, только за последнюю неделю было совершенно более тысячи проверок. По результатам обследований выявлено около 150 нарушений и возбуждено 20 дел об административных правонарушениях.

Таже в Госжилинспекции рассказали о нормативах по очистке крыш от снега и льда. Согласно им, не допускается накопление снега слоем более 30 сантиметров. При оттепелях снег рекомендуются сбрасывать и при меньшей толщине покрова. Очистка со скатных крыш с внутренним водостоком производится только в случае протечек. На территории, где ведется очистка крыш, необходимо обеспечивать безопасность пешеходов.

Напомним, если после получения предписания от ГЖИ сосульки остаются на крыше, управляющей компании грозит административное наказание. Для ТСЖ размер штрафа за ненадлежащее содержание крыш составляет 30−50 тыс. рублей, а для лицензированной управляющей компании он может достигать 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области усилит профилактическую работу с ДУКами.