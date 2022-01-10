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Общество

ГЖИ Нижегородской области усилит профилактическую работу с ДУКами

04 февраля 2022 11:56  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональная Госжилинспекция в 2022 году усилит профилактическую работу с домоуправляющими компаниями. Об этом заявил первый заместитель главного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрий Петров.

Напомним, 3 февраля ЦУР Нижегородской области в своём официальном Instagram-аккаунте провёл прямую линию с представителем ГЖИ.

Дмитрий Петров напомнил, что с 1 января 2022 года вступил в действие ФЗ-248 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Он направлен, в первую очередь, на профилактику и предупреждение правонарушений в жилищной сфере. Так, будет применяться риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок Госжилинспекции.

ДУКи, как правило, стараются устранить нарушения до начала проверки. Если домоуправляющая компания проигнорирует предписание ГЖИ, то ей грозит штраф до 300 тысяч рублей. А в случае,если после двух предписаний в течение года нарушения не будут исправлены, дом изымается из управления.

Кроме того, по новому закону, претензия граждан получает официальный статус при предъявлении паспорта или при обращении через сервисы ГИС.ЖКХ. Но, по словам Петрова, ГЖИ Нижегородской области реагирует и на сообщения, поступающие через соцсети. Так, за 2021 год было отработано более 12,5 тысячи таких сообщений. Но если вопрос является сложным, то заявителя попросят подать официальное обращение.

Отмечается, что перевод проверок в упреждающий режим поможет дисциплинировать управляющие компании и повысить качество их работы.

Полная версия прямого эфира размещена по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области в 2021 году поступило 43 369 обращений. Ещё 12 495 телефонных звонков было принято на горячую линию и около 12,5 тысяч сообщений в адрес ГЖИ нижегородцы оставили в соцсетях.

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Теги:
ГЖИ ДУК ЦУР
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