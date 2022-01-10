Холдинг "Швабе" запустил производство спецавтотранспорта в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Холдинг "Швабе" запустил производство спецавтотранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

Согласно информации, холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех открыл в Нижнем Новгороде производство автотранспорта для медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями.

Торжественное открытие предприятия состоялось 10 февраля. В церемонии принимал участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Ходовая часть выпускаемых автомобилей будет формироваться на базе моделей LADA, "ГАЗель" и "Соболь" полностью из российских комплектующих. Также спецавтомобили будут оснащены оборудованием производства структур холдинга "Швабе". Так, автомобили скорой помощи будут выпускаться вместе с кардиологическим, реанимационным и неонатальным медоборудованием, а также специализированной эргономичной мебелью.

Отмечается, что в 2022 году планируется выпустить около 6000 полностью укомплектованных спецтехникой автомобилей.

Производить автомобили будут в 15 цехах, расположенных на территории завода компании "Промышленные технологии".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области началось строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии.