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Бизнес

Холдинг "Швабе" запустил производство спецавтотранспорта в Нижнем Новгороде

11 февраля 2022 10:56  [228] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Холдинг "Швабе" запустил производство спецавтотранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

Согласно информации, холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех открыл в Нижнем Новгороде производство автотранспорта для медицинских бригад скорой помощи, полиции, а также для людей с ограниченными возможностями.

Торжественное открытие предприятия состоялось 10 февраля. В церемонии принимал участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Ходовая часть выпускаемых автомобилей будет формироваться на базе моделей LADA, "ГАЗель" и "Соболь" полностью из российских комплектующих. Также спецавтомобили будут оснащены оборудованием производства структур холдинга "Швабе". Так, автомобили скорой помощи будут выпускаться вместе с кардиологическим, реанимационным и неонатальным медоборудованием, а также специализированной эргономичной мебелью. 

Отмечается, что в 2022 году планируется выпустить около 6000 полностью укомплектованных спецтехникой автомобилей. 

Производить автомобили будут в 15 цехах, расположенных на территории завода компании "Промышленные технологии". 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области началось строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии.

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Теги:
Производство Ростех
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