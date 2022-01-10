Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2022 13:14  [36] Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей
11 февраля 2022 13:09  [39] Грантовый фонд поддержки научных исследований увеличат на 50 млн рублей
11 февраля 2022 12:29  [89] Более 14,5 млн платежей по услугам ЖКХ внесли нижегородцы в почтовых отделениях
11 февраля 2022 12:17  [103] Более 4,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки
11 февраля 2022 12:08  [151] Более 20 млн рублей выделили на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова
11 февраля 2022 11:48  [184] Росприроднадзор оштрафовал нижегородского производителя солений "Белоручка" на 2,6 млн рублей
11 февраля 2022 10:35  [144] Александр Суханов: "Нижегородская область первой предложила и реализовала механизм решения проблемы "обманутых дольщиков"
11 февраля 2022 10:26  [277] Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам
11 февраля 2022 09:31  [173] Александр Егоров: "Проблема "обманутых дольщиков" благодаря влиянию губернатора решается быстрыми темпами"
11 февраля 2022 09:15  [190] Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта
Общество

Росприроднадзор оштрафовал нижегородского производителя солений "Белоручка" на 2,6 млн рублей

11 февраля 2022 11:48  [184] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области вынесло постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Эхо" за уклонение от уплаты экосбора.

Производителя солений и полуфабрикатов под торговой маркой "Белоручка" привлекли к ответственности по ст. 8.41.1 КоАП РФ. В соответствии с действующим законодательством, производители и импортёры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор. Срок оплаты - до 15 апреля года, следующего за отчётным периодом.

В частности, производитель уклонился от уплаты экологического сбора по итогам работы в 2020 году. Компания должна была перечислить в бюджет 880,5 тыс. рублей.

Как пояснили в Росприроднадзоре, действия ООО "Эхо" нарушили ФЗ "Об отходах производства и потребления". Теперь размер штрафных санкций превышает 2,6 млн рублей, то есть трехкратный размер неуплаченной суммы сбора. При этом, компания должна уплатить и невнесённый экологический сбор.

Юридическому лицу выдано представление об устранении причин и условий, из-за которых было совершено административное правонарушение.

Постановление пока не вступило в законную силу и ещё может быть обжаловано предприятием в судебном порядке, добавили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскивает более 135,5 млн рублей экологических платежей с нижегородских предприятий. Как уточнили в ведомстве, указанная сумма недовнесена ими в бюджет по итогам 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Штраф Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph