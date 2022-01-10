Росприроднадзор оштрафовал нижегородского производителя солений "Белоручка" на 2,6 млн рублей Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области вынесло постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Эхо" за уклонение от уплаты экосбора.

Производителя солений и полуфабрикатов под торговой маркой "Белоручка" привлекли к ответственности по ст. 8.41.1 КоАП РФ. В соответствии с действующим законодательством, производители и импортёры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор. Срок оплаты - до 15 апреля года, следующего за отчётным периодом.

В частности, производитель уклонился от уплаты экологического сбора по итогам работы в 2020 году. Компания должна была перечислить в бюджет 880,5 тыс. рублей.

Как пояснили в Росприроднадзоре, действия ООО "Эхо" нарушили ФЗ "Об отходах производства и потребления". Теперь размер штрафных санкций превышает 2,6 млн рублей, то есть трехкратный размер неуплаченной суммы сбора. При этом, компания должна уплатить и невнесённый экологический сбор.

Юридическому лицу выдано представление об устранении причин и условий, из-за которых было совершено административное правонарушение.

Постановление пока не вступило в законную силу и ещё может быть обжаловано предприятием в судебном порядке, добавили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскивает более 135,5 млн рублей экологических платежей с нижегородских предприятий. Как уточнили в ведомстве, указанная сумма недовнесена ими в бюджет по итогам 2020 года.