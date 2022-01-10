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Общество

Восемь нижегородских предприятий должны бюджету более 110 млн рублей экологических платежей

25 января 2022 16:50  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росприроднадзор взыскивает более 135,5 млн рублей экологических платежей с нижегородских предприятий. Как уточнили в ведомстве, указанная сумма недовнесена ими в бюджет по итогам 2020 года.

В частности, сотрудники Управления Росприроднадзора по Нижегородской области завершили проверку правильности исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2020 года. В результате были выявлены ошибки в расчётах, а также факты невнесения экологических платежей.

Так, 25 нижегородских предприятий и организаций имеют задолженность в общей сложности на сумму более 135,5 млн рублей. Росприроднадзор направил им требования о добровольном погашении долгов.

Восемь компаний уже выполнили предписания и перечислили в бюджет 1,47 млн рублей.

В отношении девяти предприятий продолжается претензионная работа в досудебном порядке. Общая их задолженность составляет 23,3 млн рублей .

Ещё восемь хозяйствующих субъектов отказались исполнять требование Росприроднадзора, взысканием с них задолженности занимаются суды различных инстанций.

И.о. руководителя Межрегионального управления Марк Чиненков рассказал, что по итогам 2020 года в бюджетную систему страны от Нижегородской области в виде различных экологических платежей поступило более 209 млн рублей.

"Природопользователям не стоит забывать, что исполнение требований природоохранного законодательства, в том числе, в части внесения экологических платежей обязательно для всех", - подчеркнул он.

Напомним, плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой возмещение в денежном эквиваленте экономического ущерба от размещения отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ встал на сторону нижегородского Росприроднадзора в деле ООО "Промкомплекс", которое должно возместить ущерб за нанесение вреда почвам в размере 4,3 млн рублей.

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Теги:
Росприроднадзор Штраф Экология
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