Восемь нижегородских предприятий должны бюджету более 110 млн рублей экологических платежей

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Росприроднадзор взыскивает более 135,5 млн рублей экологических платежей с нижегородских предприятий. Как уточнили в ведомстве, указанная сумма недовнесена ими в бюджет по итогам 2020 года.
В частности, сотрудники Управления Росприроднадзора по Нижегородской области завершили проверку правильности исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2020 года. В результате были выявлены ошибки в расчётах, а также факты невнесения экологических платежей.
Так, 25 нижегородских предприятий и организаций имеют задолженность в общей сложности на сумму более 135,5 млн рублей. Росприроднадзор направил им требования о добровольном погашении долгов.
Восемь компаний уже выполнили предписания и перечислили в бюджет 1,47 млн рублей.
В отношении девяти предприятий продолжается претензионная работа в досудебном порядке. Общая их задолженность составляет 23,3 млн рублей .
Ещё восемь хозяйствующих субъектов отказались исполнять требование Росприроднадзора, взысканием с них задолженности занимаются суды различных инстанций.
И.о. руководителя Межрегионального управления Марк Чиненков рассказал, что по итогам 2020 года в бюджетную систему страны от Нижегородской области в виде различных экологических платежей поступило более 209 млн рублей.
"Природопользователям не стоит забывать, что исполнение требований природоохранного законодательства, в том числе, в части внесения экологических платежей обязательно для всех", - подчеркнул он.
Напомним, плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой возмещение в денежном эквиваленте экономического ущерба от размещения отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ встал на сторону нижегородского Росприроднадзора в деле ООО "Промкомплекс", которое должно возместить ущерб за нанесение вреда почвам в размере 4,3 млн рублей.
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