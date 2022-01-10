Победители нижегородского этапа фестиваля "Театральное Приволжье" посетили ТЮЗ Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Победители нижегородского этапа фестиваля "Театральное Приволжье" посетили ТЮЗ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Актёры Заслуженного коллектива народного творчества "Народный самодеятельный коллектив" театра миниатюр "Зеркало" из Заволжья посмотрели спектакль "Доходное место" по пьесе Александра Островского.

Для участников "Театрального Приволжья" посещение спектаклей нижегородских театров осуществляется в рамках образовательной программы фестиваля, призванной расширять театральный кругозор, знакомить ребят с профессиональными театральными труппами и обмениваться опытом. Организация подобных мероприятий также важна с точки зрения развития, популяризации и повышения уровня театрального искусства.

Напомним, театр миниатюр "Зеркало" стал победителем регионального этапа с постановкой "Рядовые" по пьесе Алексея Дударева. Это история о людях, которые совершают подвиг во имя Отечества, делая самый сложный в своей жизни выбор, и несут свой крест до конца жизни, не ожесточаясь и не теряя лица.

Кроме того, коллектив отмечен специальными дипломами жюри: в номинации "Лучший режиссёр" - Татьяна Тюрина и Елена Попрыга, в номинации "Лучшая мужская роль" - Иван Морозов и Антон Терёшкин.

Фестиваль "Театральное Приволжье" проводится уже в третий раз. Проект был инициирован полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Задачей фестиваля является вовлечение молодёжи в театральную среду, формирование гуманистических и патриотических ценностей, создание новых стимулов для творческого развития.

Победители окружного этапа фестиваля станут известны 27 марта. Во Всемирный день театра из объявят в пяти номинациях: "Лучший молодёжный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучший актёр" и "Лучшая актриса". Видеоверсии спектаклей всех финалистов размещены на сайте фестиваля.