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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Антиковидные перчатки начинают выпускать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех").
Согласно информации, линия по производству бактерицидных перчаток собрана на нижегородском НПП "Полёт". Нетканный материал (спанбонд) пропитывают специальным составом на основе изопропанола, феноксиэтанола и смягчающих веществ, который предотвращает распространение бактерий и вирусов, в том числе Covid-19. Антимикробная активность на коже сохраняется в течение нескольких часов.
Перчатки рассчитаны на использование работниками крупных торговых и гостиничных комплексов, метрополитена, аэропорта, железнодорожных вокзалов — мест большого скопления людей.
Уже заключено соглашение с ООО МК "Асептика", являющимся основным поставщиком индивидуальных средств гигиены для ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и ООО "Макдоналдс".
Рыночную стоимость изделия планируется установить в ращмере 10-12 рублей за пару при оптовом заказе и около 15 рублей в рознице. Объёмы выручки в 2022 году прогнозируются в размере 7 млн рублей, а в 2023 году — до 10 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты в области лёгкой промышленности разрабатывают проект противоковидного костюма.
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