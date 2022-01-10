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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Общество

Антиковидные перчатки начинают выпускать в Нижнем Новгороде

12 февраля 2022 14:06  [125] Общество
фото: https://ruselectronics.ru/

фото: https://ruselectronics.ru/

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Антиковидные перчатки начинают выпускать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех").

Согласно информации, линия по производству бактерицидных перчаток собрана на нижегородском НПП "Полёт". Нетканный материал (спанбонд) пропитывают специальным составом на основе изопропанола, феноксиэтанола и смягчающих веществ, который предотвращает распространение бактерий и вирусов, в том числе Covid-19. Антимикробная активность на коже сохраняется в течение нескольких часов.

Перчатки рассчитаны на использование работниками крупных торговых и гостиничных комплексов, метрополитена, аэропорта, железнодорожных вокзалов — мест большого скопления людей.

Уже заключено соглашение с ООО МК "Асептика", являющимся основным поставщиком индивидуальных средств гигиены для ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и ООО "Макдоналдс".

Рыночную стоимость изделия планируется установить в ращмере 10-12 рублей за пару при оптовом заказе и около 15 рублей в рознице. Объёмы выручки в 2022 году прогнозируются в размере 7 млн рублей, а в 2023 году — до 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты в области лёгкой промышленности разрабатывают проект противоковидного костюма.

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Теги:
Коронавирус Производство Ростех
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