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Происшествия

Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе

12 февраля 2022 17:51  [187] Происшествия
Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе

Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло 12 февраля около 17:00 около села Стёксово.

Согласно информации, водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Водитель легковушки и двое пассажиров, скончались на месте, один из них несовершеннолетний. Ещё один несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами фуры в Дзержинске.

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Теги:
ДТП
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