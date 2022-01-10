Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Смертельное ДТП произошло 12 февраля около 17:00 около села Стёксово.
Согласно информации, водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.
Водитель легковушки и двое пассажиров, скончались на месте, один из них несовершеннолетний. Ещё один несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами фуры в Дзержинске.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+