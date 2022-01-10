Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе Происшествия

Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло 12 февраля около 17:00 около села Стёксово.

Согласно информации, водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Водитель легковушки и двое пассажиров, скончались на месте, один из них несовершеннолетний. Ещё один несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами фуры в Дзержинске.