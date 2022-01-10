Женщина погибла под колесами фуры в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Женщина погибла под колесами фуры в Дзержинске. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 10 февраля в 20:05 на 383 км автодороги Москва – Уфа в Дзержинске.

48-летний водитель фуры IVECO сбил пешехода, который стоял на парковке.

В результате аварии погибла неустановленная женщина, которой на вид 35-40 лет. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по региону устанавливается личность погибшей.

Ранее сообщалось, что количество ДТП с пострадавшими за январь выросло на 100% в Советском и Московском районах.

Так, в Московском районе за первый месяц зимы количество ДТП выросло с 7 до 15, при этом 15 человек пострадало.

В Советском районе число аварий увеличилось с 14 до 29, при этом 36 участников ДТП получили телесные повреждения, один пешеход, переходивший дорогу под "красный", погиб.