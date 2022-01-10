Прокурорская проверка организована по факту смертельного ДТП в Ардатовском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прокурорская проверка организована по факту смертельного ДТП в Ардатовском районе.

ЧП произошло 12 февраля около 17:00.

В результате столкновения машин погибли три человека, среди них несовершеннолетний.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, организована проверка. Её проведение поручено прокуратуре Ардатовского района.

Устанавливаются подробности случившегося.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около села Стёксово.

Водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.