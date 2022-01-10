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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Происшествия

Прокурорская проверка организована по факту смертельного ДТП в Ардатовском районе

13 февраля 2022 13:36  [84] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прокурорская проверка организована по факту смертельного ДТП в Ардатовском районе.

ЧП произошло 12 февраля около 17:00.

В результате столкновения машин погибли три человека, среди них несовершеннолетний.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, организована проверка. Её проведение поручено прокуратуре Ардатовского района.

Устанавливаются подробности случившегося.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около села Стёксово.

Водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

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Теги:
ДТП Прокуратура
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