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Общество

Государственная кадастровая оценка недвижимости пройдёт в Нижегородской области в 2023 году

14 февраля 2022 11:56  [128] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в 2023 году будет проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, которые расположены на территории региона. Об этом проинформировали в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Кадастровая проверка пройдёт в отношении всех учтённых в Федеральной государственной информационной системе ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также машино-мест.

Подготовка к процедуре продлится до 1 января 2023 года. В этот период собственникам рекомендуется подать в ГБУ НО "Кадастровая оценка" декларации, содержащие характеристики объектов недвижимости, для определения их кадастровой стоимости.

Документы можно подать несколькими способами:

- при личном обращении в "Кадастровую оценку" по адресу: Н.Новгород, ул.М.Горького, д.151А, пом.2;
- в бумажном виде почтовым отправлением по тому же адресу;
- в виде электронного документа, заверенного электронной подписью, на e-mail: info@gbunoko.ru.

Форма декларации, перечень прилагаемых документов и порядок их рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 "Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе её формы".

Как добавили в Минимущества, с 2022 года кадастровая оценка будет проводиться циклами - каждые 4 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех земельных участков, учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области.

Напомним, что Росреестр планирует интегрировать все свои сервисы на портал Госуслуг к концу 2023 года.

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Теги:
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