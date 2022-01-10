Елена Беленко покинула должность директора "Школы 800" Бизнес

Фото: с сайта НААШ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Елена Беленко покинула пост директора "Школы 800". Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета АНОО "Школа 800".

Согласно информации, в ходе заседания Елена Беленко сообщила членам наблюдательного совета организации о своем уходе с должности директора АНОО "Школа 800" в связи с личными обстоятельствами. Решение о назначении нового руководителя будет принято в ближайшее время.

Заседание наблюдательного совета провела министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. На нем Елена Беленко представила годовой отчет о деятельности АНОО "Школа 800".

Сообщается, что был разработан проект запуска образовательного процесса и начата реализация включенных в него мероприятий, также была разработана структура образовательной концепции комплекса "Школа 800" и отдельные ее элементы. Проект образовательной концепции представили и успешно защитили в экспертном сообществе Московской школы управления "Сколково".

Напомним, что Елена Беленко сменила Сергея Злобина на посту директора АНОО "Школа 800" в августе прошлого года.