Елена Беленко сменила Сергея Злобина на посту директора АНОО "Школа 800" Общество

Фото: с сайта НААШ

Общее собрание учредителей АНОО "Школа 800" приняло решение об избрании директором автономной некоммерческой общеобразовательной организации Елены Беленко. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин уточнил, что Елена Беленко уже приступила к работе. Сергей Злобин, возглавлявший АНОО "Школа 800", займётся другими проектами в сфере образования.

"Елена Юрьевна Беленко – опытный педагог и руководитель в сфере образования, очень уважаемый в педагогической среде человек. Она много лет специализируется на организации учебного процесса в учреждениях среднего образования. В "Школе 800", которая сейчас выходит на финальный этап строительства, Елена Беленко займется формированием педагогической и управленческой команды, запуском образовательного процесса", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что одной из важных задач на данном этапе также является получение "Школой 800" лицензии на ведение образовательной деятельности.

Глава региона поблагодарил за работу Сергея Злобина, который отвечал за реализацию проекта "Школа 800" с этапа старта.

"Создание такого масштабного объекта с "нуля" обычно занимает не менее двух лет. Мы же реализуем этот проект в Нижнем Новгороде фактически за 15 месяцев. Я благодарю Сергея Васильевича Злобина за работу и формирование концепции инновационной образовательной организации. Уверен, что серьезный опыт в сфере образования позволит ему сконцентрироваться на масштабных проектах уже на другом уровне", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, прием учеников в "Школу 800" начнется после получения лицензии на ведение образовательной деятельности. Сейчас строительство основного корпуса школы в Верхних Печерах завершено более чем на 90%. В настоящее время заканчивается монтаж внутренних инженерных коммуникаций, активно ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Готовность корпусов в Сормове и в Автозаводском районе застройщик оценивает на уровне 80%.

Строительство "Школы 800" в Нижегородской области ведётся с конца июня 2020 года. Образовательный комплекс "Школа 800" создается в рамках национального проекта "Образование". Строительство осуществляется по концессионному соглашению, заключенному между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение" 22 января 2020 года. Это первый в России крупный инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.

СПРАВКА:

Елена Юрьевна Беленко окончила Нижегородский государственный педагогический университет им. М. Горького по специальности "Учитель истории и обществоведения". Проходила профессиональную переподготовку и повышала квалификацию в сфере менеджмента в образовании, введения в цифровую трансформацию образовательной организации и др. Педагогический стаж – 24 года. С 1996 года трудилась в Нижегородской авторской академической школе, занимала должность заместителя директора по экономической работе.



Елена Беленко награждена почетными грамотами Министерства просвещения РФ (2006 и 2012 гг.), Министерства образования и науки РФ (2012 г.), министерства образования Нижегородской области (2009 г.), почетными дипломами Законодательного собрания Нижегородской области (2019-й и 2021 год). Обладатель двух грантов президента РФ (победитель конкурса лучших учителей РФ), гранта губернатора Нижегородской области, победитель конкурса "Учитель года".