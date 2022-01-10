Расписавшие фасад здания молодые люди задержаны в Приокском районе Общество

кадр с оперативного видео Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписавшие фасад здания молодые люди задержаны в Приокском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 11 февраля сотрудники полиции на улице Горная Приокского района задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 23 лет за нанесение рисунка на фасад жилого дома с помощью краски из баллончика.

Правонарушители были доставлены в отдел полиции для проведения профилактической беседы, в ходе которой молодые люди раскаялись в содеянном.

Материал проверки по факту нанесения граффити на стену дома передан для принятия решения в уполномоченные органы.

Напомним, что за совершение подобного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что расписавшего остановку хулигана задержали в Советском районе.