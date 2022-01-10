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Расписавшие фасад здания молодые люди задержаны в Приокском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ночью 11 февраля сотрудники полиции на улице Горная Приокского района задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 23 лет за нанесение рисунка на фасад жилого дома с помощью краски из баллончика.
Правонарушители были доставлены в отдел полиции для проведения профилактической беседы, в ходе которой молодые люди раскаялись в содеянном.
Материал проверки по факту нанесения граффити на стену дома передан для принятия решения в уполномоченные органы.
Напомним, что за совершение подобного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что расписавшего остановку хулигана задержали в Советском районе.
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