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Общество

Расписавшие фасад здания молодые люди задержаны в Приокском районе

14 февраля 2022 17:50  [41] Общество
кадр с оперативного видео

кадр с оперативного видео

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписавшие фасад здания молодые люди задержаны в Приокском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 11 февраля сотрудники полиции на улице Горная Приокского района задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 23 лет за нанесение рисунка на фасад жилого дома с помощью краски из баллончика.

Правонарушители были доставлены в отдел полиции для проведения профилактической беседы, в ходе которой молодые люди раскаялись в содеянном.

Материал проверки по факту нанесения граффити на стену дома передан для принятия решения в уполномоченные органы.

Напомним, что за совершение подобного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что расписавшего остановку хулигана задержали в Советском районе.

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Теги:
Городское хозяйство
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