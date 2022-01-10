Расписавшего остановку хулигана задержали в Советском районе Общество

Фото: кадр с оперативного видео

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Полицейские задержали молодого человека, нанёсшего в Советском районе Нижнего Новгорода надписи на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошёл 5 февраля около 20:50 на ул. Козицкого. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 26-летнего молодого человека, который нанёс акриловым маркером надписи на каркас остановки общественного транспорта.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в отделение полиции № 7. Материалы проверки по данному факту впоследствии были направлены для принятия решения в уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что дизайнер был привлечён к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в центре Нижнего Новгорода.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что самовольное нанесение на стены домов различного рода надписей и рисунков является правонарушением и предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Любое изображение является несанкционированным, если на его нанесение не было получено разрешение от собственника объекта.

Отдельные случаи могут быть квалифицированы по статье 214 УК РФ (вандализм), что карается штрафом или арестом, а также обязательными работами.

Если вандализм был совершён двумя и более гражданами, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то такие действия могут быть наказаны ограничением свободы на срок до 3 лет, принудительными работами на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Полиция также обращается к гражданам, ставшим очевидцами факта вандализма, фиксировать данные правонарушения на имеющиеся гаджеты и сообщать о произошедшем в правоохранительные органы.