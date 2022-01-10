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Бизнес

Региональных производителей приглашают принять участие в конкурсе "Нижегородская марка качества-2022"

14 февраля 2022 18:37  [65] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области стартовал приём заявок для участия в конкурсе "Нижегородская марка качества-2022". Он продлится до 1 июня.

Как рассказали в региональном правительстве, в этом году победителей будут определять в шести номинациях: "Продовольственные товары", "Промышленные товары для населения", "Продукция производственно-технического назначения", "Изделия народных и художественных промыслов", "Услуги для населения", "Услуги производственно-технического назначения".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что этот конкурс является возможностью заявить о себе, рассказать о выпускаемой продукции и её качестве.

Кроме того, победа помогает при выходе на новые рынки сбыта, ведь традиционно лауреаты "Нижегородской марки качества" могут принимать участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России". По итогам компании также получают право маркировать свою продукцию логотипами конкурсов.

Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе есть много брендов, которыми можно гордиться.

"В прошлом году в "Золотую сотню" лучших товаров России вошли сразу семь видов продукции нижегородских компаний. Это рекордный показатель, и надеемся, что в этом году наши предприятия будут не менее активными", - отметил губернатор Нижегородской области.

В 2021 году на конкурс на конкурс было заявлено 138 товаров и услуг от 60 предприятий региона из различных сфер, а лауреатами стали 37 товаров и услуг 35 предприятий.

Подробная информация о конкурсе и анкеты размещены на официальном сайте Нижегородского ЦСМ Росстандарта. Они принимаются по адресу: Н.Новгород, ул.Республиканская, д.1; копии документов – на e-mail: nmk@nncsm.ru.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (800) 200-22-14 (доб. 174).

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Теги:
Конкурсы Продовольствие Товары и услуги
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