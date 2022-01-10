Нижегородцы путают диспетчерские службы "112" и "122" при открытии больничного Общество

Фото: сайт правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

В период с 7 по 13 февраля 2022 года в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 37 331 вызовов, что на 8% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, в службу газа поступило 205 вызовов, в пожарную службу 238 звонков. В службу скорой помощи обращались 10 198 раз, в полицию – 3262.

Отмечается, что из Нижнего Новгорода поступило 18 080 обращений, что составляет почти 50% всех вызовов. Также увеличилось количество звонков из Дзержинска (3 270 вызовов), Балахнинского (1 031 вызов) и Богородского райнов (805 вызовов).

Начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий рассказал, что в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 2 140 вызовов, что на 16% больше, чем на предыдущей неделе. Также он отметил, что большинство таких обращений касалось открытия больничного листа, однако этот вопрос не в компетенции специалистов службы "112".

Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.

Также напомним,что если телефонная линия занята, звонящий может быть переведен на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка. Людям с ограничениями по зрению необходимо заранее запрограммировать в телефонном аппарате кнопку быстрого набора номера "112". Также важно указать телефонный номер, на который сможет перезвонить оператор при необходимости.

Людям с нарушением слуха в SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.