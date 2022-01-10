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Экономика

Почти в два раза вырастет финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году

15 февраля 2022 09:52  [79] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти в два раза вырастет финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

Согласно информации, в текущем году из бюджета региона на поддержку кадров агропромышленного комплекса планируется направить более 65 млн рублей.

"Интерес молодежи к действующим в рамках закона мерам поддержки с каждым годом растет, поэтому было принято решение увеличить объем финансирования этого направления. В текущем году на поддержку молодых специалистов и работников аграрных предприятий Нижегородской области планируется направить свыше 65 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2021-м", - сказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора отметил, что в регионе ведется модернизация образовательных учреждений, в частности, Нижегородской государственной сельхозакадемии, чтобы учащиеся получали максимально актуальные и полные знания, которые будут полезны при работе в будущем.

Отмечается, что для молодых специалистов сельхозорганизаций и фермерских хозяйств (агрономов, зоотехников, ветеринаров, инженеров, механизаторов, технологов переработки сельхозпродукции, экономистов, бухгалтеров и др.) закон предусматривает выплаты в размере 8 тысяч рублей (с высшим образованием) и 6 тысяч рублей (со средним образованием). По условиям, закрепленным в законе, молодым работникам агропрома – трактористам-машинистам, операторам машинного доения, операторам по искусственному осеменению животных – устанавливаются ежемесячные выплаты по 4 тысяч рублей.

"Молодой специалист, который заключит трудовой договор с сельхозорганизацией региона и возьмет на себя обязательство проработать в ней не менее пяти лет, сможет получить разовое пособие в размере 300 тысяч рублей при наличии у него высшего образования либо 210 тысяч рублей при наличии среднего профессионального образования. При этом денежную выплату он может потрать на любые нужды", - сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Напомним, в 2021 году на поддержку кадров агропромышленного комплекса Нижегородской области из областного бюджета было направлено 36 млн рублей.

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