Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 69 нижегородских школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 69 нижегородских школах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, на неделе с 7 по 13 февраля в Нижегородской области регистрируется снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 16% по совокупному населению, по Нижнему Новгороду - на 17%.

Помимо этого, как отметили в ведомстве, заболеваемость среди детей дошкольного и школьного возраста в регионе снизилась на 22% и 32% соответственно. Этому способствовал карантин, введенный ранее в образовательных учреждениях региона.

По состоянию на 14 февраля в 16% (в том числе в 69 школах - полностью) образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс (по ОРВИ и по COVID-2019).

Ранее сообщалось, что почти пять тысяч нижегородцев заразились COVID-19 за 13 февраля.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.90. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.