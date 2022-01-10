Почти пять тысяч нижегородцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки

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4 820 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 13 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 4583 заболевших коронавирусом- один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 310 180 человек.
При этом 242 456 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1130 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 793 человек, в том числе за последние сутки скончались 13 нижегородцев. Еще 300 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.90. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 803
2. г.о.г. Арзамас – 4 958
3. Арзамасский – 2 838 (+2)
4. Балахнинский – 9 148 (+77)
5. Богородский – 5 721 (+65)
6. Большеболдинский – 1 389
7. Большемурашкинский – 1 004 (+1)
8. г.о.г. Бор – 12 830 (+4)
9. Бутурлинский – 927
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 847
12. Вачский – 2 560
13. Ветлужский – 2 088 (+37)
14. Вознесенский – 1 120
15. Володарский – 4 913 (+98)
16. Воротынский – 1 513
17. Воскресенский – 1 444
18. Выксунский – 5 667 (+1)
19. Гагинский – 1 295
20. Городецкий – 9 946 (+1)
21. Дальнеконстантиновский – 1 887
22. Дзержинск – 29 008 (+629)
23. Дивеевский – 2 030
24. Княгининский – 1 116
25. Ковернинский – 1 844
26. Краснобаковский – 1 716 (+1)
27. Краснооктябрьский – 1 373
28. Кстовский – 6 682 (+282)
29. Кулебакский – 5 741
30. Лукояновский – 2 428
31. Лысковский – 4 600 (+3)
32. Навашинский – 4 115 (+1)
33. Павловский – 8 418 (+97)
34. Первомайский – 644
35. Перевозский – 694 (+4)
36. Пильнинский – 2 426 (+1)
37. Починковский – 2 300
38. Семеновский – 2 533
39. Сергачский – 3 082
40. Сеченовский – 1 694
41. Сокольский – 1 294
42. Сосновский – 3 274 (+59)
43. Спасский – 783
44. Тонкинский – 1 198 (+15)
45. Тоншаевский – 2 196 (+24)
46. Уренский – 3 644 (+9)
47. Чкаловский – 2 140 (+3)
48. Шарангский – 1 405 (+18)
49. Шатковский – 4 055
50. Шахунский – 4 994 (+99)
51. Нижний Новгород – 127 726 (+3 289)
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