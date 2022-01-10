Почти пять тысяч нижегородцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4 820 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 13 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4583 заболевших коронавирусом- один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 310 180 человек.

При этом 242 456 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1130 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 793 человек, в том числе за последние сутки скончались 13 нижегородцев. Еще 300 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.90. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 803

2. г.о.г. Арзамас – 4 958

3. Арзамасский – 2 838 (+2)

4. Балахнинский – 9 148 (+77)

5. Богородский – 5 721 (+65)

6. Большеболдинский – 1 389

7. Большемурашкинский – 1 004 (+1)

8. г.о.г. Бор – 12 830 (+4)

9. Бутурлинский – 927

10. Вадский – 1 086

11. Варнавинский район – 847

12. Вачский – 2 560

13. Ветлужский – 2 088 (+37)

14. Вознесенский – 1 120

15. Володарский – 4 913 (+98)

16. Воротынский – 1 513

17. Воскресенский – 1 444

18. Выксунский – 5 667 (+1)

19. Гагинский – 1 295

20. Городецкий – 9 946 (+1)

21. Дальнеконстантиновский – 1 887

22. Дзержинск – 29 008 (+629)

23. Дивеевский – 2 030

24. Княгининский – 1 116

25. Ковернинский – 1 844

26. Краснобаковский – 1 716 (+1)

27. Краснооктябрьский – 1 373

28. Кстовский – 6 682 (+282)

29. Кулебакский – 5 741

30. Лукояновский – 2 428

31. Лысковский – 4 600 (+3)

32. Навашинский – 4 115 (+1)

33. Павловский – 8 418 (+97)

34. Первомайский – 644

35. Перевозский – 694 (+4)

36. Пильнинский – 2 426 (+1)

37. Починковский – 2 300

38. Семеновский – 2 533

39. Сергачский – 3 082

40. Сеченовский – 1 694

41. Сокольский – 1 294

42. Сосновский – 3 274 (+59)

43. Спасский – 783

44. Тонкинский – 1 198 (+15)

45. Тоншаевский – 2 196 (+24)

46. Уренский – 3 644 (+9)

47. Чкаловский – 2 140 (+3)

48. Шарангский – 1 405 (+18)

49. Шатковский – 4 055

50. Шахунский – 4 994 (+99)

51. Нижний Новгород – 127 726 (+3 289)