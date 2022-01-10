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Общество

Пристрой к школе №168 в Канавинском районе будет построен к 1 сентября

15 февраля 2022 16:00  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пристрой к школе №168 в Канавинском районе будет построен к 1 сентября. Об этом сообщил и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Илья Гор на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, трехэтажное здание площадью 7042 кв.м. и вместимостью 250 мест будет открыто 1 сентября. В настоящее время на объекте ведутся работы по кирпичной кладке стен, монтаж плит, внутренней электроники и канализации.

Также Илья Гор рассказал о ходе строительства пристроя на 400 мест к школе №117 в Сормовском районе.  По его словам, площадь трехэтажного здания составит 9132 кв.м., на данный момент подрядчик выполняет работы по установке свай и фундамента.

Ранее сообщалось, что готовность корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет от 57% до 91%.

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Теги:
Строительство Школы
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