Готовность корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет от 57% до 91% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ввод объекта "Единый образовательный комплекс вместимостью 4550 мест, расположенный в городе Нижнем Новгороде и городском округе город Бор Нижегородской области" будет осуществлён в 2022 году. Об этом стало известно на заседании наблюдательного совета АНОО "Школа 800".

Как рассказали в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, готовность корпуса в Верхних Печёрах составляет 91%. Там практически полностью завершены работы по строительству. В настоящее время продолжаются работы по устройству внутренних перегородок, наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж металлоконструкций. Кроме того, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы. Корпус уже подключен к централизованному теплоснабжению.

На Автозаводе готовность объекта достигла 71%. Завершены работы по возведению наружных стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, внутренних и наружных инженерных сетей. Кроме того, в этом корпусе ведётся монтаж металлоконструкций, фасада, окон и витражей, а также начались внутренние отделочные работы.

Готовность корпуса в Сормове составляет около 57%. Здесь завершаются работы по возведению наружных стен, колонн, перекрытий и лестниц. Параллельно устраиваются внутренние перегородки и ведутся внутренние отделочные работы, проводятся инженерные сети, монтируются металлоконструкции и устанавливаются фасады, окна и витражи.

Напомним, крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

Возведение образовательного центра началось 1 июня 2020 года. Тогда отмечалось, что создание "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Её называли одним из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который должен был стать одним из символов грядущего юбилея.

Напомним, ранее министр образования Нижегородской области Ольга Петрова сообщила, что "Школу 800" в Нижнем Новгороде планируется открыть в сентябре 2022 года.

Сегодня стало известно, что Елена Беленко, занявшая должность директора АНОО "Школа 800" в августе прошлого года, покинула пост в связи с личными обстоятельствами. Решение о назначении нового руководителя будет принято в ближайшее время.