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Общество

Более 78 млн рублей будет потрачено на содержание городских лесов Нижнего Новгорода в 2022 году

15 февраля 2022 18:19  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 78 млн рублей будет потрачено на содержание городских лесов Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщил директор МКУ "Нижегородское городское лесничество" Владислав Кукушкин на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии.

Согласно информации, на содержание городских лесов, площадь которых составляет 8814 га, в 2022 году предусмотрено 78,3 млн рублей, что на 11,6 млн больше прошлогоднего бюджета.

По словам Владислава Кукушкина, основные мероприятия направлены на предотвращение возникновения лесных и торфяных пожаров, восстановление лесов и проведение ухода на их территории.

В свою очередь депутат Марк Фельдман на примере лесничества Зеленый город отметил, что ни разу не увидел уборку или компенсационное озеленение сухостоя, валежника и поросли.

Директор "Нижегородского городского лесничества" объяснил, что учреждение занимается рубкой аварийных деревьев, некоторые стволы которых сложно утилизировать и их приходится оставлять в лесу, а организовать склад срубленных отходов не представляется возможным из-за их большой пожароопасности.

Для решения данной проблемы члены постоянной комиссии предложили создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами содержания лесничеств, расположенных на территории города.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 32% опережает регионы ПФО по объему восстановления лесного фонда.

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Теги:
Лесное хозяйство
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