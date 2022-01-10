Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2022 18:46  [87] Свыше 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест
15 февраля 2022 18:27  [89] Памятный митинг и "Урок мужества", посвященные Дню воинов-интернационалистов, прошли в Нижнем Новгороде
15 февраля 2022 18:19  [98] Более 78 млн рублей будет потрачено на содержание городских лесов Нижнего Новгорода в 2022 году
15 февраля 2022 17:04  [1006] Недострой на пересечении ул. Медицинской и Нартова планируется снести в Нижнем Новгороде
15 февраля 2022 16:45  [153] Систему автоматической дозаправки беспилотников запатентовали в ННГУ
15 февраля 2022 16:19  [247] Почти 28 млн рублей вернет "Теплоэнерго" нижегородцам в результате ежегодной корректировки начислений
15 февраля 2022 16:00  [167] Пристрой к школе №168 в Канавинском районе будет построен к 1 сентября
15 февраля 2022 15:18  [193] Школы Нижегородской области проверят на качество образования
15 февраля 2022 14:47  [296] Подготовку к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей начали в Нижнем Новгороде
15 февраля 2022 14:18  [187] Дзержинск присоединился к единому Дню движения тысячников
Общество

Свыше 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест

15 февраля 2022 18:46  [87] Общество
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест. Об этом сообщил директор МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Дмитрий Яриков на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, в 2022 году за счет продажи рекламных мест в городской бюджет планируется привлечь 115 млн рублей. 

По словам Дмитрия Ярикова, всего в городе 3891 рекламное место 16-ти различных типов – от брандмауэрных панно до рекламных конструкций, совмещенных с автобусными остановками и пунктами велопроката. По результатам проведенной ведомством ревизии было предложено исключить 1002 локации для размещения рекламы.

Также директор "Городского центра градостроительства и архитектуры" отметил, что в случае одобрения депутатами предложенного варианта корректировки схемы размещения, уже весной ведомство сможет провести необходимые согласования с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области и организовать торги.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода получил 100 млн рублей от реализации имущества по инвестконтрактам

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph