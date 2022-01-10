Свыше 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест. Об этом сообщил директор МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Дмитрий Яриков на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, в 2022 году за счет продажи рекламных мест в городской бюджет планируется привлечь 115 млн рублей.

По словам Дмитрия Ярикова, всего в городе 3891 рекламное место 16-ти различных типов – от брандмауэрных панно до рекламных конструкций, совмещенных с автобусными остановками и пунктами велопроката. По результатам проведенной ведомством ревизии было предложено исключить 1002 локации для размещения рекламы.

Также директор "Городского центра градостроительства и архитектуры" отметил, что в случае одобрения депутатами предложенного варианта корректировки схемы размещения, уже весной ведомство сможет провести необходимые согласования с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области и организовать торги.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода получил 100 млн рублей от реализации имущества по инвестконтрактам