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Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Согласно информации, около 9:30 16 февраля на перекрёстке улиц Ванеева и Республиканской в Нижнем Новгороде произошло ДТП с двумя автомобилями.
В результате аварии одна из машин выехала на тротуар и врезалась в помещение экопункта.
На данный момент информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что 3 человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе
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