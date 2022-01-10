Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, около 9:30 16 февраля на перекрёстке улиц Ванеева и Республиканской в Нижнем Новгороде произошло ДТП с двумя автомобилями.



В результате аварии одна из машин выехала на тротуар и врезалась в помещение экопункта.



На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что 3 человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе