Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
16 февраля 2022 10:48  [77] Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде
15 февраля 2022 13:44  [366] Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Семёновском районе
13 февраля 2022 13:36  [769] Прокурорская проверка организована по факту смертельного ДТП в Ардатовском районе
12 февраля 2022 18:10  [1226] Ледяной лабиринт у Нижегородской ярмарки уничтожен
12 февраля 2022 17:51  [1853] Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе
11 февраля 2022 18:12  [1400] Обрушение строительной площадки произошло на стройке ЖК "Новая Кузнечиха"
11 февраля 2022 09:58  [823] Женщина погибла под колесами фуры в Дзержинске
10 февраля 2022 18:56  [1046] Двое рабочих упали с высоты на стройке ЖК "Новая Кузнечиха"
10 февраля 2022 14:13  [2621] Мужчина подозревается в убийстве бывшей жены из охотничьего ружья в Вачском районе
10 февраля 2022 13:14  [1051] Мужчина упал с крыши во время чистки снега в Канавинском районе
Происшествия

Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде

16 февраля 2022 10:48  [77] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, около 9:30 16 февраля на перекрёстке улиц Ванеева и Республиканской в Нижнем Новгороде произошло ДТП с двумя автомобилями.

В результате аварии одна из машин выехала на тротуар и врезалась в помещение экопункта.

На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что 3 человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2022 17:51  [1853] Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph