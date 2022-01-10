Рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормово жилья создадут в мэрии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормово жилья создадут в мэрии. Об этом сообщил и.о. главы департамента строительства Нижнего Новгорода Илья Гор на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, в зону строительства развязки попали 8 многоквартирных домов по улице Циолковского. Они были признаны аварийными и подлежащими сносу. В 2020 году землю под домами изъяли для муниципальных нужд, а также расселили первый дом.

В оставшихся зданиях насчитывается 35 квартир, из которых 23 помещения находятся в собственности, а остальные 12 квартир жители занимают по договору соцнайма. Их расселение планируется по адресной инвестиционной программе.

По словам Ильи Гора, осенью прошлого года было куплено 12 квартир для расселения проживающих в квартирах по социальному найму. Трое жильцов уже переехали, шестеро готовятся к заселению и трое пока не успели осмотреть новое жилье. С девятью собственниками помещений администрация Сормовского района подписала соглашение об изъятии, семеро из них уже получили деньги.

Однако, с собственниками 15 квартир вопрос о переселении в настоящее время решается в судебном порядке.

Депутат ЗС НО Василий Суханов отметил, что для граждан получение равноценной жилплощади экономически целесообразнее денежного возмещения и в будущем это необходимо учитывать.

Ранее сообщалось, что готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86%.