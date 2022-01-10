Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
24 января 2022 19:12  [535] Готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86%
24 января 2022 18:57  [103] Акция памяти "Блокадный хлеб" пройдёт в Нижегородской области
24 января 2022 18:50  [126] Ещё 38 млн рублей будет выделено системе здравоохранения Нижегородской области
24 января 2022 17:46  [149] Работы по строительству ФОКОТа в Ленинском районе возобновятся с наступлением теплой погоды
24 января 2022 17:32  [135] Около 1000 нарушений ПДД выявлено на переездах ГЖД в 2021 году
24 января 2022 17:06  [162] Владислав Атмахов: Экообразование подрастающего поколения - это путь к зелёному будущему
24 января 2022 16:32  [183] Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на туман
24 января 2022 16:02  [155] Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 240 дел по нарушению требований указа губернатора
24 января 2022 15:42  [174] Депутаты исполнили мечту многодетной семьи из Нижнего Новгорода
24 января 2022 15:29  [134] Перекладка водопровода на Московском шоссе обеспечила бесперебойное водоснабжение 19 домов и детсада
Общество

Готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86%

24 января 2022 19:12  [535] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительная готовность транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 86%. Об этом рассказали в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В частности, каждый день на объекте работают порядка 360 человек, используется 53 единицы различной спецтехники.

На сегодняшний день завершается монтаж пролётных строений и вынос коммуникаций. Уже весной будут возобновлены сезонные работы, связанные с укладкой асфальтового покрытия.

Директор ГУАД Владимир Тужилин сообщил, что в настоящее время также решается вопрос об устройстве локальных очистных сооружений в условиях водонасыщенных грунтов. Найдено несколько технических вариантов решения, причём на сроки строительства это никак не повлияет.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года.

До этого момента подрядчику предстоит выполнить гидроизоляцию пролётных строений – эти работы также уже начались. Кроме того, подрядчик должен завершить перенос коммуникаций и установку шумозащитных экранов, которые отделят развязку от жилых домов, а также выполнить асфальтирование, нанести разметку и установить дорожные знаки.

На завершение строительства транспортной развязки в 2022 году выделят около 750 млн рублей.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырёхполосная эстакада с круговыми съездами. Она будет перекрывать улицу Культуры, реку Парашу, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph