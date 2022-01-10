Готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительная готовность транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 86%. Об этом рассказали в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В частности, каждый день на объекте работают порядка 360 человек, используется 53 единицы различной спецтехники.

На сегодняшний день завершается монтаж пролётных строений и вынос коммуникаций. Уже весной будут возобновлены сезонные работы, связанные с укладкой асфальтового покрытия.

Директор ГУАД Владимир Тужилин сообщил, что в настоящее время также решается вопрос об устройстве локальных очистных сооружений в условиях водонасыщенных грунтов. Найдено несколько технических вариантов решения, причём на сроки строительства это никак не повлияет.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года.

До этого момента подрядчику предстоит выполнить гидроизоляцию пролётных строений – эти работы также уже начались. Кроме того, подрядчик должен завершить перенос коммуникаций и установку шумозащитных экранов, которые отделят развязку от жилых домов, а также выполнить асфальтирование, нанести разметку и установить дорожные знаки.

На завершение строительства транспортной развязки в 2022 году выделят около 750 млн рублей.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырёхполосная эстакада с круговыми съездами. Она будет перекрывать улицу Культуры, реку Парашу, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне.