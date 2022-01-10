Около 2 млрд рублей потребуется на установку ИТП в домах с ржавой водой в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 2 млрд рублей потребуется на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах с ржавой водой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин на заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, для решения проблемы с качеством и температурой воды в Канавинском, Московском и Приокском районах необходимо перевести 231 дом, 21 детский сад и 11 школ на закрытую схему горячего водоснабжения. В настоящее время здания находятся на открытой схеме горячего водоснабжения, когда горячая вода в квартиры поступает непосредственно из трубопроводов теплоснабжения.

Для этого в многоквартирных домах в течение трех лет планируется установить 486 индивидуальных тепловых пунктов. По словам Дениса Скалкина, стоимость установки одного ИТП составляет 3 млн рублей, вместе с реконструкцией системы холодного водоснабжения стоимость всего проекта составит около 2 млрд рублей.

Так, в 2022 году ИТП планируется установить в 35 многоквартирных домах. Кроме того, в городском бюджете предусмотрено 33 млн рублей на перевод образовательных организация за закрытую схему горячего водоснабжения. Однако, для проведения работ во всех 32-х учреждениях, по оценке департамента жилья и инженерной инфраструктуры, требуется 59 млн рублей, ведомство уже запросило дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода прорабатывает вопрос установки ИТП в домах, где течет "ржавая" вода.