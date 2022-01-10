Голосование за "Лучшего дворника" в Нижнем Новгороде стартовало на "Платформе "Лобачевский" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование за "Лучшего дворника" в Нижнем Новгороде стартовало на "Платформе "Лобачевский". Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, голосование продлится до 23 февраля, а в рамках второго этапа (в начале марта) городской конкурсной комиссией будут проведены объезды придомовых территорий, которые содержат дворники, прошедшие во второй этап. По итогам объезда будет определен "Лучший дворник" города Нижнего Новгорода в 2022 году и дворники, которые займут призовые места.

В свою очередь глава администрации Приокского района Михаил Шатилов отметил, что определить трех претендентов на звание лучшего от района не составило труда благодаря тому, что этой зимой по поручению главы города ситуация со снегоуборочными работами была на личном контроле.

"Эта зима показала нам, что дворники - это герои. Конечно, много зависит от самого человека, от его подхода к работе. Например, территории одного из номинантов – дворы домов, расположенных рядом с музеем Сахарова, расчищены до твердого покрытия. Этой зимой мы практически ежедневно объезжали дворы, и многих работников уже и по именам знаем. Их у нас больше 140 человек", - рассказал глава администрации Приокского района.

Один из претендентов на звание "Лучшего дворника" из Приокского района Александр Шайдуллин отметил, что часто слышит благодарности жителей. "Отношусь к работе ответственно, потому что от нее зависит здоровье и жизнь нижегородцев. Это наша обязанность. Этой зимой старался выходить на работу пораньше и при необходимости задерживался. Очень много снега было", - поделился Александр Шайдуллин.

Ранее сообщалось, что около 980 человек ежедневно задействовано в уборке Нижнего Новгорода от снега этой зимой. В сутки с улиц города вывозится от 20 до 33 тысяч кубометров снега. Для этого городские службы используют от 80 до 130 самосвалов. Вывоз в основном производится в ночное время.