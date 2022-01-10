Более 600 единиц техники ежедневно задействовано в уборке Нижнего Новгорода от снега этой зимой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 600 единиц техники ежедневно задействовано в уборке Нижнего Новгорода этой зимой. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадим Нанаев на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии.

Согласно информации, в среднем 625 единиц техники выходит на улицы Нижнего Новгорода каждые сутки, из которых 300 единиц работают в ночное время. Также в работах участвуют в среднем 980 человек.

Также Вадим Нанаев рассказал, что в сутки с улиц города вывозится от 20 до 33 тысяч кубометров снега. Для этого городские службы используют от 80 до 130 самосвалов. Вывоз в основном производится в ночное время.

Всего с городских улиц было вывезено более 1,3 млн кубических метров снега, что на 246% больше показателей прошлой зимы и на 526% больше зимы 2019-2020 годов.

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин отметил, что с придомовых территорий в Нижнем Новгороде было вывезено 170 кубометров снега.

Кроме того, Вадим Нанаев рассказал о планах про строительству станций снеготаяния в Автозаводском и Московском районах.

Напомним, что новую станцию снеготаяния в Нижегородском районе введут в эксплуатацию уже в феврале.

Ранее сообщалось, что ДУКи и обслуживающие компании Нижнего Новгорода направили более 240 бригад на уборку снега и наледи.