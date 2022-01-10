Полицейские задержали разрушителей ледового лабиринта на Нижегородской ярмарке

Рабочие разбирают разрушенный лабиринт
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Сотрудники полиции установили двоих молодых людей, которые оказались причастны к повреждению ледяного лабиринта на Нижегородской ярмарке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, инцидент произошёл вечером 11 февраля. Неизвестные разрушили несколько стенок ледяного лабиринта, расположенного возле 1 павильона. Поскольку восстановить его невозможно, ставший небезопасным аттракцион закрыли, чтобы впоследствии разобрать.
Уже на следующий день заявление о происшествии поступило в отделение полиции №2 по Нижнему Новгороду.
В результате проведённой проверки сотрудники полиции 16 февраля установили двоих молодых людей, причастных к вандальным действиям.
Согласно оперативной информации, 11 февраля около в 22:30 приятели гуляли на территории ярмарки. 16-летний юноша решил, по его словам, "проверить, выдержит ли стена лабиринта удар ногой". Не смотря на отговоры со стороны 18-летнего друга, он нанёс несколько ударов ногами по стенкам. После этого молодые люди покинули территорию ярмарки.
Установленные 16-летний учащийся техникума и 18-летний студент вуза были доставлены в полицию. В присутствии родителей с юным вандалом была проведена профилактическая беседа, после чего отпустили домой.
В ГУ МВД добавили, что материалы в отношении подростка для принятия решения о привлечении его к ответственности будут направлены в Комиссию ПДН.
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