Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
17 февраля 2022 16:45  [99] Полицейские задержали разрушителей ледового лабиринта на Нижегородской ярмарке
17 февраля 2022 15:08  [244] Бывший директор техникума в Дзержинске подозревается в поборах с подчиненных
17 февраля 2022 09:36  [231] Пешеход погиб под колесами автомобиля в Чкаловске
16 февраля 2022 13:56  [338] Трактористу оторвало ногу на деревообрабатывающем производстве в Уренском районе
16 февраля 2022 10:48  [456] Автомобиль в результате ДТП врезался в помещение экопункта в Нижнем Новгороде
15 февраля 2022 13:44  [641] Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Семёновском районе
13 февраля 2022 13:36  [868] Прокурорская проверка организована по факту смертельного ДТП в Ардатовском районе
12 февраля 2022 18:10  [1325] Ледяной лабиринт у Нижегородской ярмарки уничтожен
12 февраля 2022 17:51  [2193] Три человека погибли в автоаварии в Ардатовском районе
11 февраля 2022 18:12  [1712] Обрушение строительной площадки произошло на стройке ЖК "Новая Кузнечиха"
Происшествия

Полицейские задержали разрушителей ледового лабиринта на Нижегородской ярмарке

17 февраля 2022 16:45  [99] Происшествия
Рабочие разбирают разрушенный лабиринт

Рабочие разбирают разрушенный лабиринт

Фото: Instagram Нижегородской ярмарки

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники полиции установили двоих молодых людей, которые оказались причастны к повреждению ледяного лабиринта на Нижегородской ярмарке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошёл вечером 11 февраля. Неизвестные разрушили несколько стенок ледяного лабиринта, расположенного возле 1 павильона. Поскольку восстановить его невозможно, ставший небезопасным аттракцион закрыли, чтобы впоследствии разобрать.

Уже на следующий день заявление о происшествии поступило в отделение полиции №2 по Нижнему Новгороду.

В результате проведённой проверки сотрудники полиции 16 февраля установили двоих молодых людей, причастных к вандальным действиям.

Согласно оперативной информации, 11 февраля около в 22:30 приятели гуляли на территории ярмарки. 16-летний юноша решил, по его словам, "проверить, выдержит ли стена лабиринта удар ногой". Не смотря на отговоры со стороны 18-летнего друга, он нанёс несколько ударов ногами по стенкам. После этого молодые люди покинули территорию ярмарки.

Установленные 16-летний учащийся техникума и 18-летний студент вуза были доставлены в полицию. В присутствии родителей с юным вандалом была проведена профилактическая беседа, после чего отпустили домой.

В ГУ МВД добавили, что материалы в отношении подростка для принятия решения о привлечении его к ответственности будут направлены в Комиссию ПДН.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вандализм МВД Нижегородская ярмарка
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2022 18:10  [1325] Ледяной лабиринт у Нижегородской ярмарки уничтожен
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph