Более 20 автобусных маршрутов планируется отменить в 2022 году в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 автобусных маршрутов планируется отменить в 2022 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила заместитель генерального директора АО "Институт "Стройпроект" Виктория Калинина на заседании комитета по транспорту ЗС НО.

Согласно информации, в рамках создания новой транспортной схемы в текущем году планируется отменить 24 маршрута общественного транспорта.

По словам Виктории Калининой, данные меры связаны с тем, что на многих магистралях наблюдается высокая дублируемость маршрутов. Кроме того, у основной части маршрутного транспорта малая вместимость. Маршруты сами себе создают пробки и конкурируют. Из-за этого подвижной состав сейчас используется не в полном объеме.

Также было предложено выделить часть магистральных маршрутов, которые будут ходить в час пик регулярно. Планируется, что каждые пять минут на остановку будет пребывать автобус большой вместимости.

Кроме того, Виктория Калинина рассказала, что за счет правильного использования подвижного состава и четкого расписания система будет вмещать больше пассажиров, несмотря на отмену нескольких маршрутов.

Ранее сообщалось, что более 50 км полос для общественного транспорта предусмотрено в новой транспортной схеме Нижегородской агломерации.