Фото:
Более 20 автобусных маршрутов планируется отменить в 2022 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила заместитель генерального директора АО "Институт "Стройпроект" Виктория Калинина на заседании комитета по транспорту ЗС НО.
Согласно информации, в рамках создания новой транспортной схемы в текущем году планируется отменить 24 маршрута общественного транспорта.
По словам Виктории Калининой, данные меры связаны с тем, что на многих магистралях наблюдается высокая дублируемость маршрутов. Кроме того, у основной части маршрутного транспорта малая вместимость. Маршруты сами себе создают пробки и конкурируют. Из-за этого подвижной состав сейчас используется не в полном объеме.
Также было предложено выделить часть магистральных маршрутов, которые будут ходить в час пик регулярно. Планируется, что каждые пять минут на остановку будет пребывать автобус большой вместимости.
Кроме того, Виктория Калинина рассказала, что за счет правильного использования подвижного состава и четкого расписания система будет вмещать больше пассажиров, несмотря на отмену нескольких маршрутов.
Ранее сообщалось, что более 50 км полос для общественного транспорта предусмотрено в новой транспортной схеме Нижегородской агломерации.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+