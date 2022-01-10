Более 50 км полос для общественного транспорта предусмотрено в новой транспортной схеме Нижегородской агломерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50 км полос для общественного транспорта создадут в рамках новой транспортной схемы Нижегородской агломерации до конца 2025 года. Об этом стало известно в ходе круглого стола, посвященного изменениям в системе работы общественного транспорта в рамках новой транспортной системы в Нижегородской агломерации.

Участниками встречи стали уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, представители Законодательного собрания Нижегородской области, департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода и общественных организаций – ОНФ, областного объединения профсоюзов, общественного совета министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, а также автоперевозчиков, АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", АО "Институт "Стройпроект" - организации, которая занималась разработкой концепции общественного транспорта агломерации. Предлагаемые изменения были поддержаны экспертным сообществом.

Отмечается, что разработчики новой маршрутной транспортной сети предлагают до конца 2025 года создать более 55 км выделенных полос для общественного транспорта, благоустроить разворотные площадки на территории агломерации, в том числе увеличить площадь более чем на 30 разворотных площадках, создать более 60 новых остановочных пунктов. Также планируется установка камер фотовидеофиксации на выделенных полосах для общественного транспорта и светофорных объектов, автоматически контролирующих трафик.

"Инфраструктурные изменения, которые предлагают разработчики транспортной схемы, назрели давно. Однозначно нужно решать вопрос с тем, чтобы водители могли отдохнуть после рейса, если необходимо – пройти дополнительный медосмотр. Нужны интеллектуальные светофоры, учитывающие трафик. Создание выделенных полос также нужно обсуждать, учитывая как интересы общественного транспорта, так и интересы автомобилистов", - сказал глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин.

"По итогам обсуждения мы приняли решение ранжировать мероприятия по первостепенности и определить их стоимость, чтобы, исходя из возможностей бюджета, мы сформировали план их реализации. Такие работы, как, например, изменение разметки, можем начать уже весной. Главное при этом – обеспечить удобство для пользователей общественного транспорта, увеличить скорость передвижения по маршрутам, снизить время ожидания на остановках", - сообщил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Ранее сообщалось, что цель предстоящих изменений – скорректировать маршрутную сеть таким образом, чтобы уменьшить количество дублирующих маршрутов (сегодня на отдельных участках проспекта Ленина и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде оно доходит до 20-ти), объединить в общую сеть с единым расписанием все виды общественного транспорта, в том числе метро и пригородные электрички, предусмотреть развитие транспортного сообщения как между населенными пунктами внутри агломерации, так и для новых строящихся территорий, сделать поездки для пассажиров более комфортными, скоростными и безопасными.

Напомним также, что внедрение новой маршрутной сети Нижнего Новгорода запланировано на лето и осень 2022 года.

Ранее также сообщалось, что стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Она рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год.