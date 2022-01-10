Ход реставрации главного дома нижегородской усадьбы Гусевых пройдет под контролем представителей "Заповедных кварталов" Общество

Представители "Заповедных кварталов", обособленного подразделения АНО "АСИРИС", будут на общественных началах контролировать ход реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Главный дом усадьбы Гусевых" в Нижнем Новгороде.

Таким стал результат встречи нижегородских реставраторов и градозащитников, которая состоялась на ул. Славянской, д.4а.

"Мы разработали концепцию развития квартала Трех Святителей и изначально были инициаторами того, что этот дом будет реставрироваться по трехстороннему соглашению. Нам необходимо, чтобы восстановление было произведено качественно. Нужно приблизить дом к историческому облику", - рассказала советник директора АНО "АСИРИС" Анна Давыдова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работы на объекте начались с демонтажа кровли. Проект реставрации разработала организация "Велес-НН". Ее руководитель Сергей Якишин рассказал участникам встречи, что в конце прошлого года кровля главного усадебного дома провалилась под тяжестью снега из-за высокой степени ее износа. Сохранить ее невозможно. До конца февраля планируется завершить демонтаж, а в марте – приступить к монтажу новой конструкции кровли. Чердачные перекрытия менять не будут.

По словам Андрея Леонтьева, представителя компании-субподрядчика "Стройпроектреставрация", в процессе демонтажа было сохранено подлинное чердачное слуховое окно. Позднее его увезут на реставрацию.

Дом украшают два массивных эркера, которые также будут отреставрированы. Андрей Леонтьев пояснил, что проект предусматривает усиление левого эркера. Дом был расселен в 2015 году, и с тех пор здание пустовало и разрушалось. Ухудшилось и состояние эркеров.

"Старый брус под эркерами превратился в труху. Обнаружены следы протечек. Была удалена штукатурка и дранка. Левый эркер подлежит переборке и частичной замене из клееного бруса. Что касается правого эркера, то необходимо его полное вскрытие. После этого будет принято решение перебирать его либо нет", - сказал Андрей Леонтьев.

Кроме того, обшивка фасада дома будет полностью заменена на новую. Сергей Якишин рассказал, что в 2020 году обследование объекта выполнил архитектор и реставратор памятников древнерусского зодчества Александр Попов. При проверке срезов он подтвердил, что вся обшивка советская и выполнена на гвоздях, а исторических элементов практически не осталось.

В ходе реставрации также заменят перекрытия и перегородки. Специалисты отреставрируют три двери, которые попадают под предмет охраны, а также воссоздадут входную дверь. Все наличники и кронштейны будут увозить на реставрацию. Лестницы воссоздадут из новых материалов. Также в ходе работ сохранят две исторические печи с изразцами и цилиндрическую печь системы Утермарка. При этом печи разберут, а потом возвратят. Внутри печей пройдут вентканалы.

Напомним, что ранее правительство Нижегородской области заключило соглашение о сохранении объекта культурного наследия «Главный дом усадьбы Гусевых» с инвестором ООО "ННДК "Мещера", который в качестве техзаказчика и генподрядчика для работ на объекте выбрал ГП НО "ДиРОН". Приемку работ после их завершения проведет министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области совместно с управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Затем инвестору будет предоставлен земельный участок в Канавинском районе для реализации проекта строительства жилья.



СПРАВКА:

Объект является главным домом городской усадьбы, принадлежавшей отставному фельдфебелю Ивану Гусеву и его жене Анне Гусевой. Проект составил нижегородский архитектор С.А.Левков в выразительных формах стиля модерн. Строительство Славянской, 4а, завершилось в 1907 году. Вместе с соседними домами здание составляет комплекс исторической каменно-деревянной застройки периода эклектики и стилизаторства, характерной для нижегородской архитектуры второй половины XIX – начала ХХ века.