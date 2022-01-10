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Общество

Около 100 переездов отремонтируют в Нижегородской области в 2022 году

18 февраля 2022 14:55  [775] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 100 переездов отремонтируют в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиале ОАО "РЖД".

Согласно информации, в текущем году будут отремонтированы 95 переездов - на 77 переездах обновят асфальтовое покрытие, а еще на 14 заменят резинокордовый настил.

Так, капитальный ремонт предусмотрен на трех железнодорожных переездах:

  • в г.о. Шахунья, Яранское шоссе;
  • в п. Тарталей;
  • на автодороге Урень – Шарья.

В пресс-службе ГЖД отметили, что капитальный ремонт предусматривает комплекс работ по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, резинокордовых настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Напомним, что более 250 км железных дорог отремонтируют на ГЖД в 2022 году. Наиболее масштабные работы пройдут на участках Вязники – Гороховец и Ундол – Колокша во Владимирской области, Сергач – Андосово в Нижегородской области, Арск – Корса в Республике Татарстан, Бугрыш – Сарапул в Удмуртской Республике, Просница – Ардаши в Кировской области, а также Фаленки – Яр на стыке Кировской области и Удмуртской Республики.

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Теги:
ГЖД Железная дорога
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