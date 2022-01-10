Юрий Шалабаев поручил очистить дождеприемные колодцы в Нижнем Новгороде от снега и наледи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить дождеприемные колодцы в Нижнем Новгороде от снега и наледи.

По его словам, в связи с потеплением было дано поручение коммунальным службам провести обработку тротуаров и проезжей части дорог.

"Сейчас наступило самое травмоопасное время, мы не должны допустить, чтобы улицы Нижнего Новгорода превратились в каток и пострадали люди. Поэтому главам районов и коммунальным службам необходимо обратить особое внимание на состояние тротуаров и дорог – там, где это требуется, провести их обработку и своевременно ликвидировать наледь. Также на особом контроле, в том числе у АТИ, должно быть состояние крыш зданий, потому что из-за потепления возрастает вероятность схода с кровель снега, который накопился на них в течение зимы", - сказал Юрий Шалабаев.

Также мэр дал поручение очистить дождеприемные колодцы от снега и наледи для обеспечения оттока талых вод.

Ранее сообщалось, что более 600 единиц техники ежедневно задействовано в уборке Нижнего Новгорода от снега этой зимой. В сутки с улиц города вывозится от 20 до 33 тысяч кубометров снега. Для этого городские службы используют от 80 до 130 самосвалов. Вывоз в основном производится в ночное время.