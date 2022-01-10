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Происшествия

Полицейские задержали скрывавшегося 6 лет нижегородца

18 февраля 2022 16:17  [34] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полицейские задержали скрывавшегося 6 лет нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по ПФО.

Согласно информации, в 2016 году сотрудники полиции выявили двух граждан, распространявших наркотические вещества в Нижнем Новгороде. Один из них был задержан,  второй мужчина был объявлен в федеральный розыск. Впоследствии было установлено, что подозреваемый уехал за границу и сменил свою фамилию и имя.

Однако, в 2022 году он вернулся в Россию. Полицейские смогли установить, что злоумышленник временно проживал в Ижевске. Подозреваемый был задержан. В настоящее время 25-летний мужчина находится под стражей. 

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). 

Ранее сообщалось, что оперативники УФСБ изъяли около 6,5 кг наркотиков в Нижегородской области.

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Теги:
МВД Наркотики Преступления
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