Полицейские задержали скрывавшегося 6 лет нижегородца Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полицейские задержали скрывавшегося 6 лет нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по ПФО.

Согласно информации, в 2016 году сотрудники полиции выявили двух граждан, распространявших наркотические вещества в Нижнем Новгороде. Один из них был задержан, второй мужчина был объявлен в федеральный розыск. Впоследствии было установлено, что подозреваемый уехал за границу и сменил свою фамилию и имя.

Однако, в 2022 году он вернулся в Россию. Полицейские смогли установить, что злоумышленник временно проживал в Ижевске. Подозреваемый был задержан. В настоящее время 25-летний мужчина находится под стражей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее сообщалось, что оперативники УФСБ изъяли около 6,5 кг наркотиков в Нижегородской области.